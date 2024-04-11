Bayramda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor

Kaynak: AA
Bayramda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, gelen gereksiz çağrıların işlerini aksatmasından şikayetçi.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bayram geçirmesi için yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 4

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, bayram tatili boyunca da vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 6

Vatandaşlardan gelen acil çağrıları ilk karşılayan Merkezde, ambulans talepleri, münferit asayiş ve trafik olayları ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 7

112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut acil olmayan çağrılar da aldıklarını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 8

"GEREKSİZ YERE ARAMAMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Korkut, "Bugün bile 'Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz?', 'Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor, yardımcı olur musunuz?', gibi talepler olabiliyor. Bazen taksi talebinde bulunabiliyorlar ya da otobüs saatlerini öğrenmek isteyebiliyorlar. Maalesef bunun gibi çağrılarla da mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızdan isteğimiz, yapılan bu tarz çağrılar, acil çağrıların önüne geçmiş oluyor. Bizim için bir saniyenin bile önemi var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini ve gereksiz yere aramamalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 8

Yabancıların acil çağrı taleplerini de karşıladıklarını vurgulayan Korkut, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça acil çağrı desteğine sahip olduklarını bildirdi.

Korkut, bazı araçlarda bulunan E-Çağrı sistemi, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için Engelsiz 112 mobil aplikasyonu ile AFAD Acil Çağrı uygulaması hakkında da bilgiler verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 9

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 10

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 11

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: "Ocağım bozuldu, Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor" - 12

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