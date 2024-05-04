41 şirketin yönetim kurulu üyesi olan THY Basın Müşaviri Miami’den Lamborghini fotoğrafı paylaştı

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41 şirketin yönetim kurulu üyesi olan THY Basın Müşaviri Miami’den Lamborghini fotoğrafı paylaştı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün Miami’de paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Daha önce 41 şirketin yönetim kurulu üyesi olmasıyla adından söz ettiren Üstün’e tepki yağdı.

Son günlerde Türkiye'de siyasiler ardı ardına lüks harcamaları gündeme gelirken, son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 marka araç kiralamasıyla adından söz ettirmişti. Bu kez Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Miami Beach'ten Lamborghini marka bir aracın da yer aldığı görseli paylaşması tepkilere neden oldu.

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Ülkemizde bir süredir siyasilerin lüks harcamaları tartışılırken, bu tür olaylar toplumda tepkilere yol açıyor. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yaptığı ıstakoz paylaşımı, AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekerken Rolex saati takması gibi olaylar da benzer şekilde gündem olmuştu. Son olarak ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Audi A8 marka araç kiralama olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Muhalefetin ve vatandaşların yoğun tepkilerine yol açan bu paylaşımlara bir halka daha eklendi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Miami Beach'ten Lamborghini marka bir aracın da yer aldığı görseli paylaşması, sosyal medyada gündem oldu.

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YAHYA ÜSTÜN KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, Bilal Erdoğan’ın liseden sınıf arkadaşı olan Yahya Üstün, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Üstün, 2011 yılında yükseköğrenimini Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümünde tamamlarken, üniversite eğitimiyle birlikte başladığı medya sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

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41 ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

40 farklı şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla gündem olan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2021'de THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi oldu.

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