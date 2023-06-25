Bayramda hava nasıl olacak. Hava Tahmin Uzmanı bölge bölge açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı süresince yurdun kuzey kesimlerinde, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde aralıklarla sağanak yağışların devam edeceğini ancak kuvvetli yağışların beklenmediğini belirterek özellikle iç ve güney bölgelerinin az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.

Çelik, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs ve haziranın ilk yarısında görülen yağışların yurdu terk ettiğini söyleyen Çelik, "Geçtiğimiz sistemdeki gibi kuvvetli yağışlar beklemiyoruz." dedi.

Özellikle İç Ege ve Göller yöresinde hafif sağanak yağış geçişlerinin görülebileceğine dikkati çeken Çelik, "Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreye baktığımızda genellikle iç ve güney bölgelerimiz az bulutlu açık, Marmara ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

PAZARTESİ, MARMARA, KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSU İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Bugün yurt genelinde yağış beklentilerinin olmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün için kuzey bölgeler az bulutlu, iç ve güney bölgeler artık açık bir hava görecek diyebiliriz. Pazartesi günü Marmara, Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar göreceğiz. Bir de pazartesi günü için Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de yine kısa süreli sağanak geçişleri bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle Trakya bölgesinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. O bölgede biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ancak diğer yağışlar genellikle kısa süreli sağanak şeklinde görülecek."

Çelik, arife günü ağırlıklı olarak yurdun kuzey bölgelerinde yağış geçişleri görüleceğini dile getirerek "Marmara'nın güney ve doğusunda Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de salı günü için sağanak geçişleri bekliyoruz. Bir de yine Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de salı günü kısa süreli sağanak beklentimiz var, onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık olacak." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'ndaki yağış durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, "Bayrama baktığımızda yine genellikle Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ağırlıklı yağış geçişleri göreceğiz. Bu yağışlar kısa süreli sağanak şeklinde görülecek. İç ve güney bölgelerimizde bayram süresinde de yine büyük oranda yağış beklemiyoruz. Sadece İç Ege, Göller yöresi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli, mevzi, sağanak geçişleri olabilir. Onun dışında yine yurdun büyük bölümünde yağış beklentimiz yok." şeklinde konuştu.

"BİR HAFTA BOYUNCA HAVA ARTIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK"

Kurban Bayramı'nda hava sıcaklarının nasıl olacağına ilişkin de bilgi veren Çelik, şöyle devam etti:

"Hava sıcaklıklarında bayram süresi boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bir hafta boyunca hava artık mevsim normalleri civarında seyredecek. Zaten birkaç gündür yağışların yurdu terk etmesi ve havanın açmasıyla mevsim normalinde, iç bölgelerde 30, Akdeniz'de 35, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde sıcaklıkları artık önümüzdeki süreçte yaşayacağız."

Üç büyük ilin hava sıcaklıklarını değerlendiren Çelik, "Ankara'da en yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. İstanbul'da da yine en yüksek sıcaklıklar 30 derecelerde seyrediyor. Önümüzdeki hemen hemen bir hafta boyunca böyle diyebiliriz. İzmir'deki sıcaklıklar da hafta boyunca en yüksek 33-34 dereceler civarında seyredecek." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNİN BAYRAM HAVA DURUMU

Çelik, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgenin hava tahminine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hafta başından itibaren, özellikle Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri 4-5 gün boyunca devam edecek. Yani pazartesi gününden itibaren 4-5 gün boyunca, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yine Adana'nın iç kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri göreceğiz. Onun dışında deprem bölgesi için yağış beklentimiz yok. Diğer bölgelerde hava çoğunlukla az bulutlu civarında seyredecek. Deprem bölgesinin sıcaklıklarına baktığımızda da genellikle 30 derecenin üzerinde. Özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerimizde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar var. Özellikle öğle saatlerinde mümkün mertebe sokağa çıkmamakta da fayda var."

Bayramın ardından dönüş için yola çıkacaklara "www.mgm.gov. tr" adresinden uyarıları takip etme çağrısında bulunan Çelik, "Bayramdan dönüş yolunda yine sadece Karadeniz çevrelerinde yağış ihtimali var. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.