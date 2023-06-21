Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sel, sağanak, yıldırım ve dolu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi ile Samsun, Ordu, Giresun, Osmaniye'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı: Sel, sağanak, yıldırım ve dolu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 5

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 4

KARADENİZ BÖLGESİ

Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sabaha kadar Samsun'un doğusu (Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, Asarcık) ile Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 3

OSMANİYE

Osmaniye'de de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 2

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı - 1

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