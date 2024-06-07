Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Ödemelerin öne çekildiğini duyuran Göktaş, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemelerinin bayram dolayısıyla erkene alındığını belirtti.
Göktaş “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.
Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, bugüne kadar yapılan ödemelerle birlikte Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere toplamda 84,3 milyar lira destek sağlandığını açıklayarak "
Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.
Hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaşıyoruz" dedi.