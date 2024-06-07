Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin

Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin
Düzenleme: Kaynak: AA

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacağı açıklandı.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 2

Ödemelerin öne çekildiğini duyuran Göktaş, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 3

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemelerinin bayram dolayısıyla erkene alındığını belirtti.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 4

Göktaş “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 5

Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 6

Bakan Göktaş, bugüne kadar yapılan ödemelerle birlikte Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere toplamda 84,3 milyar lira destek sağlandığını açıklayarak "

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 7

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 8

Hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaşıyoruz" dedi.

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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 9
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 10
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 11
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 12
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 13
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 14
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 15
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 16
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Bayramdan önce yatacak. Hesabınızı kontrol edin 17
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