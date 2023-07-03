Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi

Bayramdan önce dolar 26,03 TL'den, Euro 28,51 TL'den işlem görüyordu.

Dolar kuru piyasaların kapalı kaldığı günlerin ardından ilk gününde 26 TL'nin altında 25,99'dan güne başladı. Euro ise 28,40 TL'den başladı.

Şu anda Dolar 26,09’dan Euro ise 28,37’den işlem görüyor.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINA ÇEVRİLDİ

Ekonomi için gözler TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyonuna çevrildi.

Reuters anketine göre enflasyonun haziran ayında yıllık bazda sınırlı gerilemesi beklenirken, aylık bazda ise yüzde 4.84 artması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminden "normalleşme" mesajları gelmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğine dikkat çekerek, KKM'de stopaj desteğinin yılsonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

TCMB, politika faizini yüzde 15'e çıkardıktan sonra "Liralaşma" politikasını hafifletmeye başlattı. Ancak tamamen terk etmedi. Sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.

FED’İN FAİZ KARARI

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yüzde 2 lik enflasyon hedefinde ne 2023 ne de 2024 yılında herhangi değişiklik düşünmediklerini açıklamasıyla piyasadaki fiyatlamalarda öngörüler değişti. Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülürken, sene sonuna kadar da politika faizini yüzde 5,50-5,75 aralığına çekeceğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

BORSA İSTANBUL’DA YENİ REKOR

Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

2023’ün ilk yarısını yıla başladığı noktadan çok uzakta bitirirken altın fiyatları için 21 Wall Street analistinden kısa vadeli altın tahmi geldi. 1900 dolar seviyesinden destek bulan altın fiyatları için Kitco Altın Anketi’nde yapılan oylamada analistlerin yüzde 38’i sırasıyla yükseliş ve düşüş yönünde tahminde bulundu. Yüzde 24’ü ise fiyatların yatay seyredeceğini belirtti.

Adrian Day Asset Management’ın başkanı Adrian Day ise altın fiyatlarında temkinli yükseliş beklediğini dile getirdi. Day, altın fiyatlarının bu hafta muhtemelen sınırlı kazançlar göreceğini ifade ederken, “Altın piyasası ABD’de ve başka yerlerde gelecekteki faiz artışlarını tam olarak fiyatlandırmamış gibi görünüyor. Bu yüzden yakın vadeli bir risk devam ederken, ABD hazinesinin borç tavanının artırılmasından önce yılın başlarından kalan büyük finansman ihtiyaçları likiditeyi geri çekecektir. Bu da altına zarar verecektir” yorumunu yapıyor.