Bayrampaşa Belediyesi'nin karayolu işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; 2023 YILI İLÇE GENELİNDE BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İŞLER YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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