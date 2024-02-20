Bayrampaşa’da 5 milyon liralık ‘sahte tereyağı’ operasyonu

Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 5 milyon lira değerinde olan 3 ton ağırlığındaki tereyağlar ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle birlikte yok edildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçe genelindeki tedbirlerini sıkılaştırdı. Bayrampaşa’da bulunan depo görünümlü bir dükkan içerisinde çok sayıda tereyağı kılıflı bitkisel yağ olduğu ihbarını alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri iş yerini yakın takibe aldı. Bir süre takip edildikten sonra şüpheli şahısların iş yerine girdiğini belirleyen ekipler operasyon gerçekleşti.

Yapılan operasyonda pazar ve marketlere satılan 3 ton ağırlığında ve yaklaşık 5 milyon lira değerinde olan tereyağı kılıflı bitkisel yağ ele geçirildi. Yapılan aramalar da iş yerinde bulunan yağların üzerinde ünlü markalara ait sahte etiketler olduğu tespit edildi. İş yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme de yağların tereyağı değil, içine katılan kimyasal maddelerle sarı renge döndürülen bitkisel yağ olduğu belirlendi. İnsan sağlığına oldukça zararlı olduğu tespit edilen yağlar yok edildi.

Operasyon sırasında iş yerinde bulunan iki kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.