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Bayrampaşa'da Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bayrampaşa'da, metrobüs durağında iki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü ve üç kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 22:49
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Bayrampaşa'da Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bayrampaşa'da Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Olay, öğleden sonra Bayrampaşa Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, bir kişi yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak, hem kavga ettiği kişiyi hem de kavgayı ayırmak isteyenleri yaraladı.

Olaya müdahale etmek isteyen diğer vatandaşlar başarısız oldu.

Bu nedenle, metrobüs şoförü, Bayrampaşa durağında durdu. Vatandaşlar metrobüsü boşaltırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga nedeniyle bıçakla yaralanan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere sevk edildi. Saldırgan, metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı. Konu hakkında polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kavganın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, tarafların birbirine girip bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

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