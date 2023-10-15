Metroda tartıştığı kadına yumruk atan adama vatandaşlardan meydan dayağı

Yenikapı-Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında bir şahıs tartışı kadına yumruk attı. Vatandaşlar tarafından metro’dan indirilen şahıs çevredekiler tarafından linçlenmek istendi.

Metroda tartıştığı kadına yumruk atan adama vatandaşlardan meydan dayağı

Dün saat 18.50 sıralarında M2 Metro hattının Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen olayda, İddialara göre metroda Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya saldırarak yumruk attı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Olayı gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırdı. Şişli-Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

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METRO BANKININ ALTINA SIĞINARAK LİNÇTEN KURTULDU

Şahıs, araya giren vatandaşlar sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu. Saldırgan adama yönelik linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metronun güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.

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