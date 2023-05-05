Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu

İstanbul’da yabancı uyrukluların yaşadığı evde bir kişi ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu

Olay, dün gece saatlerinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyrukluların yaşadığı evde polis ekiplerine bir kişinin öldüğü ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Girdikleri evde polisler, bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Göçmenlerin yaşadığı ev polis ekipleri tarafından mühürlendi. Ölen kişinin kimliğini tespit çalışmaları sürüyor.

"BURADA SÜREKLİ OLAY ÇIKARTIYORLARDI"

Mahalle sakinlerinden Cemile Gül, "Yazın onlar burada olay çıkarttılar. Biz de şikayet ettik. Hatta benim kızım da olaya karıştırdılar. Mahalle de şikayet etti hatta onların hepsini. Ama dediğim gibi ev sahibi çıkartmıyor. Biz karışamayız diyor. Gelin çıkartın dedik. Başımız sıkıntıya giriyor diye. Sopalarla, bıçaklarla gelip gidiyorlar. Burada sürekli olay çıkartıyorlardı" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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