Baz istasyonları tarih oluyor. SpaceX yeni özelliğini tanıttı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın her noktasına internet götürme projesiyle yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX'in şu anda 12 bin Starlink uydusunu konuşlandırma izni var ve şirket, buna ek olarak yaklaşık 30 bin uydu için izin başvurusu yaptı.

BAZ İSTASYONLARI TARİH OLUYOR

SpaceX, uydu aracılığıyla akıllı telefonlara hücresel bağlantı sunmayı planlayan "Starlink Direct to Cell" hizmetini tanıttı.

Direct to Cell, gökyüzünü görebildiğiniz her yerde mevcut telefonlarla çalışabiliyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, baz istasyonlarının olmadığı yerlerde bile telefondan arama yapabilecek ve internete bağlanabilecek.

YENİ UYDULAR BAZ İSTASYONU GÖREVİ GÖRECEK

Direct to Cell özelliğinin çalışabilmesi için uzaya yeni Starlink uyduları fırlatılacak. Bu uydular, uzayda bir cep telefonu kulesi gibi görev yapacak gelişmiş antenler kullanacak.

Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı ifade ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre 2024 yılında mesajlaşma, 2025’te ise sesli görüşme sağlanabilecek.

Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi sorunlar ortadan kalkacak.