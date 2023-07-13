BBC’deki taciz iddiasının baş aktörü ortaya çıktı. Karısı ifşa etti

Editör: Serkan Talan

İngiliz medya devi BBC’de ünlü bir ekran yüzünün bir gencin uygunsuz görüntülerini para karşılığı satın aldığı yönünde çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. İngiliz The Sun gazetesinde çıkan haberde kimliği gizli tutulan ekran yüzünün uyuşturucu bağımlısı bir gencin uygunsuz görüntülerini para karşılığı satın aldığı iddia edildi.

Haberin ortaya çıkması sonrası BBC iç soruşturma başlatarak sunucuyu açığa almıştı. Öte yandan skandal bununla kalmadı. Söz konusu ekran yüzünün BBC’deki meslektaşlarına uygunsuz ve taciz içerikli mesajlar attığı yönünde çıkan iddialar skandalın boyutunu büyüttü.

KARISI İFŞA ETTİ

Başta İngilizler olmak üzere dünya kamuoyu BBC’deki tacizcinin kim olduğunu merak ediyordu. Beklenen açıklama ise basının kimliğini gizlediği ekran yüzünün eşinden geldi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre büyük skandalın baş kahramanı Huw Edwars’tı. Edwars’ın eşi Vickiy Flind suçlamaların hedefindeki isimin eşi olduğunu söyledi. Flind, eşi Edwards’ın rush sağlığındaki sorunlar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu ve ne zaman taburcu edileceğinin belirsiz olduğunu bildirdi.

BBC’nin ünlü ekran yüzü Huw Edwards daha önce yaptığı bir açıklamada depresyon tedavisi gördüğünü söylemişti.

Flind’in açıklamasından kısa bir süre önce Londra Emniyet Müdürlüğü, suçlamalarla ilgili cezai bir soruşturmaya yer olmadığını tespit ettiğini duyurdu.

MİLYONLARIN SEVDİĞİN BİR İSİMDİ

BBC’deki taciz skandalının baş aktörü olduğu ortaya çıkan Huw Edwars 40 yıldır kurumda çalışıyor. Edwars, 20 yıldır ise ekran yüzü olarak görev yapıyordu. Edwars, Kraliçe Elizabeth’in ölümü, Prens William ve Kate Middleton’ın düğünü, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yemin töreninin de aralarında olduğu önemli olayların sunuculuğunu üstlendi.