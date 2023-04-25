BBG evinin Tarık'ı son hali ile şaşırttı. Gibi dizisinde şarkısı 'Of deli gönül' çalınca akıllara geldi

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinde 'Of Deli Gönül' şarkısı çalınca akıllara bir döneme damga vuran BBG Tarık geldi. Şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde Bodrum'da yaşıyor ve bakın ne iş yapıyor...

BBG evinin Tarık'ı son hali ile şaşırttı. Gibi dizisinde şarkısı 'Of deli gönül' çalınca akıllara geldi

Gibi'nin 4. sezon 4. bölümünde son sahnede çalan Of Deli Gönül şarkısı akıllara BBG evini getirdi. ‘Biri Bizi Gözetliyor’ nam-ı diğer BBG evinden tanınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde ne yapıyor?

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Yarışmadaki şarkısı ‘Of Deli Gönül’ ile ünlenen BBG Tarık o dönem albüm çıkarmış ve sürede büyük satış grafiği yakalamıştı. 1 milyondan fazla satarak adından söz ettiren Tarık verdiği bir röportajda da bu kadar büyük satış yapmasına rağmen albümden hiç para kazanamadığını söylemişti.

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YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

BBG Tarık pek çok yarışmacı gibi bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı ve popülerliğini kaybetti

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Tarık Ata Şimşek şimdilerde müzikle pek de ilgilenmiyor. Bodrum’da açtığı ‘Fırıncı’ isimli pastanesinde pastanecilik yapan BBG Tarık son haliyle de dikkat çekiyor.

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Tarık Ata Şimşek'i görenler "Abi yaşlanmışsın be" yorumlarında bulunmadan da geçemiyor.

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