AYSAF’tan ekonomiye 1,13 milyar dolarlık katkı

70. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı ve sektörün tüm oyuncularını bir araya getirdi.

Ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticileriyle fuar, sektörün buluşma noktası oldu.

Avrasya'nın birinci, Avrupa'nın ikinci büyük fuarında 350'den fazla firma ile 60'dan fazla ülkeden 20.000'e yakın sektör profesyoneli bir araya geldi. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın önemli ayakkabı ve deri ürünleri üreticileri ile yan sanayi üreticileri buluştu. Fuar, sektörde 1,13 milyar dolarlık muazzam bir iş hacmi hedefliyor.

AYSAF fuarında, alanında uzman isimler gerçekleştirilen oturumlarda deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Fuarın ikinci gününde "Girişim; Kadının Doğasında Var" paneli de gerçekleştirildi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı 4 Mayıs’a kadar açık olacak olan fuarın, sadece bir fuardan öte, ayakkabı sektörünün kalbini İstanbul'da atmasını sağlayan ve tüm dünyaya ilham veren bir güç merkezi olmaya devam edeceğini ifade etti.