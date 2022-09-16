Faizler düştü ama ticari kredi çekenler son altı ayın en düşük seviyesinde

Ticari kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ederken bu durumun kredi büyümesine yansımadığı görülüyor. 9 Eylül haftası itibariyle kredi büyümesi 6 ayın en düşük seviyesine geldi.

Farklı önlemlerle kredi faizlerinde yaratılan düşüş ivmesi kredi büyümesinde hızlanmaya yol açmadı. Resmi verilere göre yapılan hesaplamalar tam tersine faizlerin düşmesine rağmen kredilerde büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

9 Eylül haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizleri yüzde 21,3 seviyesine kadar geriledi. Bu oran ticari kredi faizlerinde Nisan ayından bu yana en düşük seviyenin gerçekleştiğini gösterdi

Buna rağmen kredi büyüme hızı aynı hafta itibariyle yüzde 17,6 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayında menkul kıymet tesisi ile ilgili yaptığı düzenlemelerde faizlere fiili olarak bir limit getirmişti.

Son dönemde bankacıların getirilen limitler dolayısıyla kredi vermekten geri durduğu belirtiliyordu. Bloomberg HT yayınlarına çıkan farklı sektörden isimler kredi faizlerinin düşmesine rağmen kredi bulamamaktan şikayetçi olmuşlardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Eylül itibarıyla 42 milyar 154 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 648 milyar 205 milyon liradan 6 trilyon 690 milyar 359 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 595 milyon lira azalarak 874 milyar 210 milyon liraya geriledi.