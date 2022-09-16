16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Faizler düştü ama ticari kredi çekenler son altı ayın en düşük seviyesinde

Faizler düştü ama ticari kredi çekenler son altı ayın en düşük seviyesinde

Ticari kredi faizlerinde düşüştü ama bankaya gidip de ticari kredi çekenlerin sayısı da düştü. 9 Eylül haftası itibariyle kredi büyümesi 6 ayın en düşük seviyesine geldi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:20
Takip Et

BDDK açıkladı. Ticari kredi oranı son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Hem de kredi faizlerinin düşmesine rağmen

Faizler düştü ama ticari kredi çekenler son altı ayın en düşük seviyesinde
+
Aa
-

Ticari kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ederken bu durumun kredi büyümesine yansımadığı görülüyor. 9 Eylül haftası itibariyle kredi büyümesi 6 ayın en düşük seviyesine geldi.

Farklı önlemlerle kredi faizlerinde yaratılan düşüş ivmesi kredi büyümesinde hızlanmaya yol açmadı. Resmi verilere göre yapılan hesaplamalar tam tersine faizlerin düşmesine rağmen kredilerde büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

9 Eylül haftası itibariyle ortalama ticari kredi faizleri yüzde 21,3 seviyesine kadar geriledi. Bu oran ticari kredi faizlerinde Nisan ayından bu yana en düşük seviyenin gerçekleştiğini gösterdi

Buna rağmen kredi büyüme hızı aynı hafta itibariyle yüzde 17,6 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayında menkul kıymet tesisi ile ilgili yaptığı düzenlemelerde faizlere fiili olarak bir limit getirmişti.

Son dönemde bankacıların getirilen limitler dolayısıyla kredi vermekten geri durduğu belirtiliyordu. Bloomberg HT yayınlarına çıkan farklı sektörden isimler kredi faizlerinin düşmesine rağmen kredi bulamamaktan şikayetçi olmuşlardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Eylül itibarıyla 42 milyar 154 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 648 milyar 205 milyon liradan 6 trilyon 690 milyar 359 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 595 milyon lira azalarak 874 milyar 210 milyon liraya geriledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
6
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
7
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.