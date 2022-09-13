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Bankalar Birliği karanlık tabloyu açıkladı. Mahkemeler 7 ayda 1 milyonu aşkın vatandaşın peşine düştü

Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, ocak-temmuz döneminde 966 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı döneminde 741 bin kişi yasal takibe intikal etmişti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:25
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 12:55
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Mahkemeler 7 ayda 1 milyonu aşkın vatandaşın peşine düştü Bankalar Birliği karanlık tabloyu açıkladı

Bankalar Birliği karanlık tabloyu açıkladı. Mahkemeler 7 ayda 1 milyonu aşkın vatandaşın peşine düştü
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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 538 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 659 bin kişi oldu. 

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Ocak-Temmuz 2022 döneminde 966 bin kişi oldu.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 48 artış ile 31,8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,1 puan artış ile yüzde 2,5 oldu. "

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muhalefet adam
13.09.2022 13:17
2023 felaket yılına hazırmısınız açlık sefalet soğuk hastalık yaşasın zenginlik kahrolsun fakirlik. Evde tok karna çalışacak köle aranıyor.  
 
Nurettin GÜN
13.09.2022 13:06
Parası olmıyan kişilere kıredi kartı verilirse tabiki ödemesi zor olur bankalar birliği bütün kredi kartlarını iptal etmeli herkes ayağını yorganına göre uzatsın.  
 
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