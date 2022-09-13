Bankalar Birliği karanlık tabloyu açıkladı. Mahkemeler 7 ayda 1 milyonu aşkın vatandaşın peşine düştü

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 538 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 659 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Ocak-Temmuz 2022 döneminde 966 bin kişi oldu.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 48 artış ile 31,8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,1 puan artış ile yüzde 2,5 oldu. "