Bakan Kurum'dan ''Asgari ücretliler hem kira, hem konut kredisini nasıl ödeyecek?'' sorusuna yanıt: Biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı programda, TOKİ eliyle inşa edilecek sosyal konut projesine ilişkin soruları yanıtladı.

Kurum, proje kapsamında 2023-2028 yıllarında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri hedefinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerini kazandıracaklarını belirtti.

Yeni konutların 50 binini İstanbul'un her iki yakasında yapacaklarını belirten Kurum, Avrupa yakasında Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca'ya, Anadolu yakasında ise Tuzla, Kartal ve Pendik'te projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Bakan Kurum, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 500, Antep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650, Konya'da 7 bin 500, Kayseri'de 7 bin 500 konut inşa edileceğini ifade ederek, projenin toplam yatırım değerinin yaklaşık 900 milyar lira, projenin ilk etabının ise 422 milyar lira olduğunu söyledi.

Kurum, müracaatların ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini dile getirerek, projeden faydalanacak vatandaşların başvuracakları illerde en az bir yıl ikamet etmesi veya o il nüfusuna kayıtlı olması gerektiğini kaydetti.

"EV VE KİRA FİYATLARI AŞAĞI GELMEYE BAŞLADI"

Her haneden bir başvuru hakkı olabileceğini söyleyen Kurum, "TOKİ eliyle inşa edilecek sosyal konut projesine ilk günde başvuru sayısı 785 bine ulaştı. Proje duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı" dedi.

"5500 LİRAYA BUNU YAPMASI İÇİN İLAVE KAZAN SAĞLAMASI GEREKİYOR"

"Kuradan konut hakkı kazananlardan kirada olanlar aynı anda iki ödeme yapacak. TOKİ'deki evine geçince ödeme başlasa nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Kurum, şunları kaydetti:

"680 bin liraya 2280 lira taksitten bahsediyoruz. Aylık hane halkı gelirine baktığımızda aslında yüzde 30'u konut ve kira giderlerine gider. Bu çerçevede biz konutların sözleşmelerini bitmeye yakın 1, 1,5 yıl kala yapıyoruz. Orada 1 yıllık süreçte ikisini beraber ödemek durumunda kalacaklar. Burada da hayal ettiği bir projeye ulaşacak. Ev sahibi olacak. O belki 1 yıl sıkıntı çekecek, ilave iş yapacak, belki mesainin dışında çalışmak zoruna kalacak, belki eşi de çalışacak. Asgari ücretli bir vatandaşımızdan bahsediyorum. Tabii ki 5500 lira alıyor. Hem ev kirası ödüyor, hem buraya taksit ödeyecek, hem de evini geçindirecek. 5500 lirayla bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. 1 yıl siz de takdir edersiniz ki biraz dişini sıkarak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir."