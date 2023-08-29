BDDK’nın kredi kararı sonrası konut piyasasında büyük panik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) ikinci konutunu alacaklara yönelik kredi düzenlemesini değerlendiren sektör temsilcileri, kararın konut üretimini olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

BDDK, en az bir konutu bulunan vatandaşların kullanacağı konut kredisi değer oranını yüzde 75 daraltılmıştı. Bu kişiler 5 milyon TL değerindeki bir evi satın almak isterlerse, evin değerinin yüzde 22,5’i kadar kredi kullanabilecek.

İkinci evini alacaklara yönelik uygulanacak bu kısıtlamanın ilk evini alacak olanların önünü açacağı düşünülürken, bir diğer endişe de zaten yetersiz olan konut arzının daha da düşecek olması…

‘KİRALIK KONUT VE İKİNCİ EL ARZINI DA NASİBİNİ ALIR’

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, kredi kısıtlamasının konut yatırımını azaltabileceğine ve satış döngü hızını yavaşlatabileceğine dikkati çekti ve konut üretim hızının düşebileceğini söyledi.

Özcan, sıfır konut alarak buraya taşınan ve elindeki dairesini satılığa ya da kiralığa çıkaran varlıklı kesime işaret ederek, “Kredi kısıtlaması nedeniyle yatırımcıların ikinci konutunu alamayacak olması kiralık konut veya uygun fiyatlı ikinci el ev arzını olumsuz etkileyebilecektir.” şeklinde konuştu.

Sahil beldelerinde ikinci evini alarak şehirlerdeki konutunu kiraya vermek isteyenlerin de önünün kapanacağını dile getiren Özcan, bu durumun kiralık piyasasına negatif etki edebileceğini vurguladı.

ALT SEKTÖRLER DE OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Bu karardan inşaattan etkilenen alt sektörlerin yanı sıra gayrimenkul danışmanlarının da olumsuz etkilenebileceğini belirten Özcan, şöyle devam etti:

“Kur korumalı mevduattan çıkacak kişilerin sıfır ve yeni gayrimenkul projelerinden alımlarında; ikinci konutunu ikamet ettiği farklı bir ilden satın alan kişilere; ikinci konutunu satın alan, elindeki konutu 1 yıl içinde satmayı ya da kiralamayı taahhüt eden kişilere; satın alacağı konutu kiraya vereceğini taahhüt eden kişilere ya kredi limitlerinde iyileştirme yapılmasının ya da eski sistemin kendileri için devam ettirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.”