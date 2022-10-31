31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor

TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türk lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:52
Takip Et

BDDK'nin TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor

TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor
+
Aa
-

BDDK'nin, 21 Ekim'de ilave adımlar attığı firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından aldığı bilgilere göre, düzenleme ile kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor.

Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

Böylece ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk lirası krediye erişmek için daha yüksek tutarda yabancı para satmak durumunda kalacak.

ŞİRKETLERİN KKM DÖNÜŞÜMLERİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Yüksek yabancı para yükümlülüğü bulunup ihtiyat amaçlı yabancı para varlık tutan şirketler, korunma amaçlı bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıklarını KKM hesaplarına dönüştürerek hem kur riskine karşı nakdi varlıklarını koruyabiliyor hem de düzenlemeden etkilenmiyor.

Dolayısıyla, özellikle yabancı para kredi yükümlülükleri için yabancı para cinsinden nakdi varlık tutan şirketlerin bu imkandan yararlanarak KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.

İŞTE YENİ  DÜZENLEME

BDDK, 24 Haziran'da aldığı Kurul kararı ile bankalara, ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlık tutan şirketlere Türk lirası kredi kullandırmama sınırlaması getirmişti.

Söz konusu sınırlamaya, "Bağımsız denetime tabi olma", "En az 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlık bulundurma" ve "Yabancı para nakdi varlıkların aktif ya da cirodan büyük olanının yüzde 10'unu aşma" koşullarını aynı anda sağlayan şirketler giriyordu.

Söz konusu şirketler, bu 3 şartı taşısa dahi, ilgili mevzuat gereği yabancı para cinsinden kredi kullanmasına yönelik bir sınırlama bulunmaması durumunda 3 aylık yabancı para net açık pozisyonu kadar TL kredi kullanabiliyordu.

BDDK, 21 Ekim'de ise düzenlemenin etkinliğini artırmak ve ihtiyaç dışı Türk lirası kredi kullanımını sınırlandırmak amacıyla bu düzenlemede önemli değişiklikler yaptı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler ile 15 milyon lira karşılığı nakdi varlık sınırı 10 milyon liraya, yabancı para nakdi varlık oranı sınırı ise yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
3
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
5
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
6
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
7
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.