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Kur korumalıya sadece eylülde 63.7 milyar faiz ödendi. Faizi indirip faiz giderini yükselten tek ülke

Merkez Bankası'nın açıklamadığı Kur Koruma Mevduat hesabının yükünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı. Oktay'ın belirttiği hesaba göre eylül itibarıyla yaklaşık 63,7 milyar lira ödendi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:55
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Faizi indirip faiz giderini yükselten tek ülke. Kur korumalıya sadece eylülde 63.7 milyar faiz ödendi.

Kur korumalıya sadece eylülde 63.7 milyar faiz ödendi. Faizi indirip faiz giderini yükselten tek ülke
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Kur Korumalı Mevduat hesabının Hazineye yükü arttıkça artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği rakamlarla KKM'nin hazineye yükünün ne kadar olduğu ortaya çıktı. KKM hesabının Merkez Bankası’na yükünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yüzdeli hesap vererek açıkladı. Oysa Merkez Bankası yetkilileri TBMM Plan Bütçe komisyonuna bile KKM'nin hazineye yükünü açıklamamıştı. Oktay'ın verdiği rakamlara göre Merkez Bankası’nın kur garantisi için mevduat sahiplerine Eylül itibarıyla yaklaşık 63.7 milyar lira ödediği öne sürülüyor. Fuat Oktay'ın verdiği bilgilere göre bankada parası olanlara halkın bütçesi ile Merkez Bankası kaynaklarından aktarılan kaynak 155 milyar lirayı bulduğu iddia edildi

Kur garantisinin Merkez'e yükünün daha az olduğunu belirten Oktay, eylül itibarıyla bütçeden kur garantisi için ödenen paranın 84.9 milyar TL, Merkez Bankası'na gelen yükün de bunun yaklaşık yüzde 75'i olduğunu söyledi. İşte bu hesaba göre  mevduat sahiplerine Eylül itibarıyla yaklaşık 63.7 milyar lira ödediği hesaplanıyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri 10 Ekim itibariyle 88.4 milyar lira para ödediklerini açıklamışlardı. Bu hesap dikkate alındığında Merkez'in ödemesi 66.3 milyar liraya çıkıyor. Bu veriler ışığında Maliye ve Merkez'in yaptığı toplam ödemenin 155 milyar liraya yaklaştığı iddia ediliyor.


MERKEZ AÇIKLAYACAKTIR
2023 yılı bütçe yasa teklifinin tümü üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde kur garantisine aktarılan paraları açıklamayan Merkez Bankası Fuat Oktay'a şikayet edildi. Oktay, “Merkez Bankası Başkanı inanıyorum ki bu komisyonda gerekli detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır” demekle yetindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘kur garantisiyle bir avuç zengine para aktarılıyor' eleştirilerine ilginç bir yanıtı ise şöyle verdi:" Sisteme katılım sayısının 2 milyon 3 bin kişiye, toplam tutarın da 1 trilyon 450 milyar liraya (78 milyar 533 milyon dolar) ulaştığını belirten Oktay, “Bu durum kur garantisinin tabana yayıldığını ve tüm halkımıza hitap ettiğini ortaya koymaktadır” dedi. Verilere göre KKM'nin mevduattaki payı yaklaşık yüzde 50'yi buluyor."

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