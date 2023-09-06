Bebeğe içirilen korona ilacı göz rengini değiştirdi. Çözümü bulan anne doktorlara talimatı verdi

Tayland'ta altı aylık bir erkek bebeğe uygulanan korona virüs ilacıyla bebeğin göz renginin değişmesi dikkat çekti. Bebeğin annesi durumu fark ettikten sonra derhal doktorlara tedavinin sonlandırılması için başvurdu. Doktorlar tarafından tedavi hemen sonlandırılırken bebeğin göz renginin beş gün içinde eski rengine döndüğü bildirildi.