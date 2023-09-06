Bebeğe içirilen korona ilacı göz rengini değiştirdi. Çözümü bulan anne doktorlara talimatı verdi

Tayland'ta altı aylık bir erkek bebeğe uygulanan Kovid-19 tedavisi sonrasında korona ilacı verildiği bildirildi.
Bebeğin tedavi öncesi koyu kahverengi olan gözleri tedavi sonrasında parlak maviye döndüğü ifade edildi. Olay sonrasında bilim insanları şaşkına döndüğü görüldü.
ONAYLI İLACI VERDİLER
Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilaç, altı aylık bebeğe tedavi kapsamında verildiği dile getirildi.
Küçük bebeğin annesi ilacın oğluna verilmesinden bir gün sonra hayatının şokunu yaşadı.
Tedaviye başlanmadan önce bebeğin göz rengi kahverengi iken, tedavi sonrasındaki gün bebeğin gözlerinin mavi renge döndüğü görüldü.
ANNE TALİMATI VERDİ VE SONUCU GÖRDÜ
Bebeğin annesi durumu fark ettikten sonra derhal doktorlara tedavinin sonlandırılması için başvurduğu bildirildi.
Doktorlar tarafından tedavi hemen sonlandırılırken, bebeğin göz renginin beş gün içinde eski rengine döndüğü ifade edildi.
Yetkililer tarafından bebeğin herhangi bir görme bozukluğu yaşamadığı ifade edilirken, ilaç yüzünden gözün ışığı emme etkisinin artmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.