Bebeği istemeyen kedi sonra en yakın arkadaşı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bebeği istemeyen kedi sonra en yakın arkadaşı oldu
İlk başta bebeği istemeyen kedinin, zamanla bebekle olan bağı yürekleri ısıttı!

Bir ailenin evine yeni katılan bebek, özellikle evcil hayvanlar üzerinde bazen karışık duygular yaratabilir. Ancak, bir kedinin bebeği ilk başta istememesine rağmen zamanla aralarında oluşan sıcak bağ, sosyal medyada gündem oldu. Kedinin, bebeğe karşı olan soğuk tutumundan vazgeçip ona sıcak davranmaya başlaması, ailenin ve takipçilerinin kalbini kazandı. Kedinin bebeğe olan sevgi dolu yaklaşımı, izleyenleri duygulandırdı ve evcil hayvanların da insanlar gibi duyguları olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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