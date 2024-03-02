''Bebeğimin babasını düğünde tanıyacaksınız''

Katıldığı bir davette hamileliğiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, doğacak kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip “Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan… Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu, onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım” şeklinde konuştu.

“SONUNDA ÜLKEMİ İKNA ETTİM”

Hamileliğin kendisi için sürprizden öte bir hediye olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, 13 kilo aldığını söyleyip konuşmasına şöyle devam etti:

“Hediye oldu bana. Bir çocuk olunca hani ‘Hay aksi diyen’ bir yapım yoktur çocuk haberine Bir evlilik düşüncemiz vardı şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı, ben çok panik geçirdim. Artık yüzdük kıyısına geldik, sonunda ülkemi ikna ettim. ‘Tamam be doğur, ondan sonra evlen’ şeklinde. En çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum. Her şey yolunda ve keyifli”

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BABA DEVLET MEMURU

Devlet memuru olduğu bilinen sevgilisinin kim olduğunu kamuoyuyla paylaşmayan oyuncu, konuyla ilgili gelen soru üzerine “Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık” diyerek sözlerini noktaladı.