Bebek firarda filmi Antalya’da gerçek oldu

Antalya’da ‘Bebek Firarda filmi gerçek oldu’ dedirtecek olay yaşandı. Henüz 2 yaşındaki bebek annesi evde yokken, babası uyuya kalınca evden kaçtı, mahalleyi alarma geçirdi.

KAYNAK: DHA
Bebek firarda filmi Antalya’da gerçek oldu

Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi’nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı.

Sokakta yağmur altında yürüyen çocuğu fark eden vatandaşlar, yakındaki bir iş yerine götürdü. Burada üstündeki ıslak elbiseleri değiştirilen yumurcağı sakinleştirmek için telefondan video açıldı.

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CEP TELEFONUNDAN VİDEO AÇILINCA SAKİNLEŞTİ

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı.

Oldukça korktuğu gözlenen minik yavruya vatandaşlar üşümemesi için battaniye getirdi. Zaman zaman ağlayan ufaklığa yine komşular tarafından süt, kraker verildi, cep telefonundan da video izletildi.

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Çocuğu sokakta yalnız yürürken gören vatandaşlardan Güldane Demiray, “Yolda arabanın başında duruyordu. Yalnızdı ve durumuna çok üzüldüm. Yolda kaza geçirebilirdi. Yanından geçen bir başka kadına seslendim ve elini tutup getirmesini söyledim. Ağlıyordu hep. Kıyafetlerini değiştirdik. Benim de torunlarım var, durumuna çok üzüldüm” dediği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARI, MUTLULUK GÖZYAŞINA DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra ise kayıp başvurusunda bulunan çocuğun annesi polis ekiplerince olay yerine getirildi. Üzerindeki kıyafetlerin farklı, kafasının battaniyeyle örtülü olmasından dolayı ilk başta oğlunu tanıyamayan anne, yüzünün gösterilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Büyük korku yaşadığı görülen anneyi karşısında gören küçük çocuk ise ağlayarak annesine sarıldı. Ufaklık ve annesi işlemler için polis merkezine götürüldü.

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