Bebek kamerasından aldatıldığını öğrendi

Modern teknolojinin aile hayatına etkilerini bir kez daha gözler önüne seren olayda, bir kadın, bebek izleme kamerası aracılığıyla kocasının sadakatsizliğini keşfetti.

Kadın, bebek izleme kamerasını kontrol ederken bebeğin yanında duran kocasının telefonla mesajlaştığını fark etti. Kameradan izlediği görüntülerde, kocasının dikkatsiz bir şekilde mesajlaştığını ve kamerayı fark etmediğini gördü.

Aldatıldığını öğrenen kadını derinden etkilendi. Sosyal medyada paylaştığı hikaye, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok insanın dikkatini çekti.