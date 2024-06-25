TikTok videosu bu sefer takdir topladı

Kaynak: Haber Merkezi
TikTok videosu bu sefer takdir topladı

TikTok'ta sevincprlk kullanıcı adıyla bilinen kişi, çektiği açıklama videosuyla birçok kişinin takdirini kazandı. "Biz zaten ilerici bir toplum değiliz."

TikTok platformunda sevincprlk kullanıcı adıyla bilinen bir kişi, paylaştığı açıklama videosuyla dikkatleri üzerine çekti ve birçok kişinin takdirini kazandı. Videoda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş hayatındaki yeri hakkında önemli mesajlar verdi.

Sevincprlk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz zaten ilerici bir toplum değiliz. Kadınlar iş hayatından soyutlanmaya çalışırken, giydiği kıyafetler, tavırları ve gülüşü tahrik unsuru sayılırken, birilerinin açık giyim çok varoşça demesi yersiz ve cahilce." Bu sözler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, birçok kişinin desteğini aldı.

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