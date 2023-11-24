Bebek ne zaman görmeye başlar

Yeni doğan bir bebek tam anlamıyla ne zaman görmeye başlar? İşte ay ay bebeklerin görme gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

Her iki göz ile birlikte belli boyutta bir cismi görmeye ve tüm renkleri ayırt edebilmeye, aydınlıkta belirli bir miktardaki silik cisimleri, karanlıkta belirli bir miktardaki cisimleri ayırt edebilmeye görme denir. Bebeklerde görme ise doğumdan hemen sonra ilk ışıkla başlar. Anne karnında da bebeklerin ışık gördüğü bilinir ancak bu tam görmek değildir.

DOĞUMDAN SONRA GÖRME

Karanlık ve aydınlığı ayırt edebilen bebekler tam olarak göremedikleri için ilk 1 ay bu duruma uyum sağlayamadıklarından uykuları da düzensiz olur. Göz ile beyin arasındaki iletişim düzenli olmadığından bu ay içerisinde geceleri sık sık uyanırlar. Ama bir süre sonra bu iletişim uyumu sağlanır ve uyku düzenleri de oluşmaya başlar. Bebeğin ilk birkaç hafta içinde ışığa tepki vermesi, ilk 3 ay içinde de göz göze gelmesi beklenir.

NET GÖRME NE ZAMAN?

Bebeklerde net görme, hareket yeteneklerinin gelişmesi ve artmasıyla birlikte başlar ve gelişir. Yeni doğduklarında sadece karşılarındaki ya da yakın mesafedeki cisimleri görürken, zamanla başlarını da oynatarak çevrelerindeki cisimleri görmeye başlarlar. Bebekler, 6 ay ve sonrasında çevrelerinde oynayan her cisme tepki verirler, oynayan cisimleri izlerler. 5 yaşına geldiklerinde ise yetişkin biriyle aynı düzeyde görmeye başlarlar. Asıl gözün net görme işlevi ise 7-9 yaşından sonra tamamlanır.