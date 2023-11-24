Bebek ne zaman görmeye başlar

Bebekler ne zaman görmeye başlar?İşte o sorunun yanıtı ve ayrıntıları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bebek ne zaman görmeye başlar

Yeni doğan bir bebek tam anlamıyla ne zaman görmeye başlar? İşte ay ay bebeklerin görme gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

Her iki göz ile birlikte belli boyutta bir cismi görmeye ve tüm renkleri ayırt edebilmeye, aydınlıkta belirli bir miktardaki silik cisimleri, karanlıkta belirli bir miktardaki cisimleri ayırt edebilmeye görme denir. Bebeklerde görme ise doğumdan hemen sonra ilk ışıkla başlar. Anne karnında da bebeklerin ışık gördüğü bilinir ancak bu tam görmek değildir.

DOĞUMDAN SONRA GÖRME

Karanlık ve aydınlığı ayırt edebilen bebekler tam olarak göremedikleri için ilk 1 ay bu duruma uyum sağlayamadıklarından uykuları da düzensiz olur. Göz ile beyin arasındaki iletişim düzenli olmadığından bu ay içerisinde geceleri sık sık uyanırlar. Ama bir süre sonra bu iletişim uyumu sağlanır ve uyku düzenleri de oluşmaya başlar. Bebeğin ilk birkaç hafta içinde ışığa tepki vermesi, ilk 3 ay içinde de göz göze gelmesi beklenir.

NET GÖRME NE ZAMAN?

Bebeklerde net görme, hareket yeteneklerinin gelişmesi ve artmasıyla birlikte başlar ve gelişir. Yeni doğduklarında sadece karşılarındaki ya da yakın mesafedeki cisimleri görürken, zamanla başlarını da oynatarak çevrelerindeki cisimleri görmeye başlarlar. Bebekler, 6 ay ve sonrasında çevrelerinde oynayan her cisme tepki verirler, oynayan cisimleri izlerler. 5 yaşına geldiklerinde ise yetişkin biriyle aynı düzeyde görmeye başlarlar. Asıl gözün net görme işlevi ise 7-9 yaşından sonra tamamlanır.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Son Haberler
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı Gündem
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi Gündem
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun Gündem
Sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun
Kiracılara yeni masraf çıktı 'Artık bu parayı ev sahibi ile birlikte ödeyecekler' Ekonomi
Kiracılara yeni masraf çıktı 'Artık bu parayı ev sahibi ile birlikte ödeyecekler'