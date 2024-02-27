Bebekler neden aniden ölür

Uzmanlar, gebelik şeker testinin yapılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Anne adayları, hamile kaldıkları andan itibaren risk faktörlerine maruz kalıyorlar. Çevreden aldıkları yanlış bilgilerin yarattığı stres, hormonal değişimler, fazla yemek, hareketsiz kalmak, ileri yaş gibi etkenler anne adaylarının ve dolayısıyla bebeklerin sağlığını tehlikeye sokabiliyor. Gebelikte sık rastlanan hastalıklardan biri de şeker hastalığıdır. Yanlış anlaşılan bilgilere göre, gebelikte şeker yükleme testinin bebeğe zararlı olduğu sanılıyor. Oysa şeker yükleme testi yapılması bebeğe zarar vermez ve çok hayati bir testtir.

GEBELİK DÖNEMİNDE ŞEKER TESTİ

Şeker yükleme testi ya da diğer adıyla oral glukoz tolerans testi hakkında yayılan dedikodular, anne adaylarını stresli hale getiriyor. Bu test, bebek gelişimi ve sağlığı için çok kritik bir testtir. Bebeği şeker hastası yapacağı iddia edilen haberlere kulak asmayan Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, “Gebelik süresince yapılan şeker testinin anneye ve bebeğe zararı bulunmamaktadır. Çünkü anne adayının içtiği glikozlu su, direkt olarak bebeğin kanına karışmaz. Bu nedenle, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan çekinmemelidir” dedi.

TEŞHİS EDİLMEZSE ANİ BEBEK ÖLÜMLERİ OLABİLİR

Anne adayında gebelikten önce şeker hastalığı yokken gebelik süresince kan şekerinin yükselmesi, gebelik şekeri olarak adlandırılan bir duruma yol açıyor. Gebelik döneminde anne adayının kan şekerinin yüksek olduğu tespit edilmediğinde, bebekte yapısal bozukluklar ve anne karnında ani bebek ölümleri görülebiliyor. Bu yüzden gebeliğin 24. ve 28. haftaları arasında şeker yükleme testinin yapılması şarttır. Bu konuda bilgi veren Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, şunları söyledi:

GEBELİK ŞEKERİ BELİRTİLERİ

Anne adaylarında gebelik şekeri varsa, sürekli susama, kilo kaybı, çok yemek yeme, sık idrara çıkma ve kendini yorgun, halsiz hissetme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Doç. Dr. Mustafa Behram, bu belirtilerin her gebelikte görülmediğini, bu yüzden her durumda oral glukoz tolerans testinin yapılmasının gerektiğini belirtti.

GLİKOZLU SUYUN BEBEĞE GEÇMESİ

Halk arasında dolaşan yanlış bilgiler, anne adaylarının bu testle ilgili yanlış kararlar almasına neden olabilir. Doç. Dr. Mustafa Behram, “Glikozlu su, gebenin bağırsaklarından emilir ve vücuda yayılır. Bu yüzden direkt olarak bebeğin kanına karışması mümkün değildir. Glikozlu suyu içtikten sonra glikozun midede geçici olarak osmotik dengesizliğe neden olması, mide boşalmasının gecikmesine, bulantıya ve kusmaya yol açabilir. Ancak bu olumsuz etkiler test sırasında olur ve test bittikten sonra kaybolur. İçilen suya biraz limon sıkılması, bu etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu yüzden, hekimler gerekli görürse anne adayları gebelik döneminde şeker testini yaptırmaktan korkmamalıdır” dedi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Gebelerin şeker testinin, başka bir sorun olmadığı sürece 24 ve 28 haftaları arasında yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Behram, “Test için gebeye 50 gr glikozlu su verilir. Bir saat sonra kan şekerinin 140 mg/dl üzerinde olması halinde, tanı testi olan 3 saatlik 100 gr glikozla test tekrarlanır. Eğer anne adayında gebelik şekeri tespit edilirse, bu durum bazı komplikasyonlara yol açabilir. Doğum sonrası bebekte kan şekerinin düşmesi, kalsiyum eksikliği, polisitemi, sarılık gibi birçok risk ortaya çıkabilir. Bebeğin kalp ve böbrek sağlığı ile ilgili problemler oluşabilir ve santral sinir sistemimde ciddi rahatsızlıklara neden olur”

