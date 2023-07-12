Bebeklerin öksürüğü nasıl kesilir

"Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir?" sorusu ile birlikte öksürük oluşumunu önlemek için yapılabilecekler de merak edilmektedir. Bu yöntemler sayesinde bebeklerin öksürük yaşama riski minimuma indirgenebilir.

Bebeklerin öksürüğü nasıl kesilir

Editör: Naim Arıoğlu

BEBEKLERİN ÖKSÜRMEMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Soğuk havalarda korunmaları sağlanmalıdır.

Özellikle kış mevsimlerinde taze sebze ve meyveler tüketmeleri sağlanmalıdır.

Yeterli miktarda sıvı tüketmesine özen gösterilmeli.
Bebeklerin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.

Bebeklerin yanında sigara tüketilmemelidir.

Uyumadan önce bebeğin boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verilmelidir. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük bebeklere süt yerine pekmez verilebilir.

Öne Çıkanlar
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland alkol bağımlısı olduğunu açıkladı Magazin
Örümcek Adam filminin yıldızı Tom Holland alkol bağımlısı olduğunu açıkladı
İşte cildinize Hollywood ışıltısı katmanın yolları Sağlık
İşte cildinize Hollywood ışıltısı katmanın yolları
Yeşil biber strese bire bir Şifalı Bitkiler
Yeşil biber strese bire bir
CHP'li Tuncay Özkan'ın acı günü Güncel
CHP'li Tuncay Özkan'ın acı günü
Vişnenin yararları nelerdir Şifalı Bitkiler
Vişnenin yararları nelerdir
Cilt maskesi hazırlarken aman dikkat Sağlık
Cilt maskesi hazırlarken aman dikkat