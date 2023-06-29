Bebeklikte kurulan bağ önemli

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Uzman Psikolog Merve Sarsmaz, âşık olma sürecinin fizyolojik ve psikolojik deneyimlerle oluştuğunu açıkladı ve şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalar, bağlanma türleriyle romantik aşkı ilişkilendirerek, kişilerin bebeklikteki bağlanma stillerinin, âşık oldukları kişilerle ilişkilerini belirlediğini göstermekte. Romantik ilişkinin insan yaşamındaki ilk işlevinin yakınlık ihtiyacının karşılanmasıdır. İkinci işlevi ise, kimlik gelişimine katkı sağlaması. Bu durum bebeklikte, anne ve babayla kurulan bağın biçimi romantik ilişkilerdeki tutumu etkiler. İlişkilerin içinde gelişen varlıklar olduğumuz bilgisi ile sevgiye dair ilk oluşumumuz bakım verenimizle başlar. Varoluşumuzun bir parçası olan yakınlık ihtiyacı bebek için anne, çocuk için arkadaş ya da oyuncaklar, ergen için flört edilecek birisidir.”

Sarsmaz, yakın ve mutlu romantik ilişkilerin sağlığın ve gençliğin belirleyici faktörlerinden biri olduğunu belirterek, “Bilimsel çalışmalar, kişilerin sağlıklı bir ilişki yürütebilmelerinin birbirleriyle ortak noktada buluşabildikleri derecede mümkün olabildiğini gösterir.

bu durum da aşkta benzerlik faktörünün önemli rolünü kanıtlar. Sağlığın ve gençliğin belirleyici faktörlerinden birinin yakın ve mutlu romantik ilişkiler olduğu görüldü.

Flört kültürü, süresi kısalan ilişkiler, boşanmalar, adı konmayan birlikteliklerle simgeleşmeye başlasa da birçoğumuz hala temelinde güvenin, bağlılığın ve sürekliliğin bulunduğu ilişkiler isteriz. Her birimiz hala aşkın çerçevesi içinde yer almak ve o aşkı mümkün olduğu kadar sürdürmek için çaba sarfederiz. Mutlu ilişkilerde, kendi hayatları, hayalleri, düşünceleri, duyguları ve ilişkileri üzerine konuşmak koruyucu faktör görevi taşır.Biz olma yolculuğu, sağlıklı ilişkileri tanımlar” diye konuştu.

TARTIŞMA ŞEKİLLERİ NEYİ BELİRLER

Psikolog Sarsmaz, yapılan araştırmalarda bir ilişkinin seyrini tartışma şekillerinin belirlediğini belirterek sözlerine şunları ekledi:

“Kaçınılması gereken tartışma özellikleri mahşerin dört atlısı olarak adlandırılmakta olup bunlar, eleştiri, aşağılama, savunmaya geçme ve her türlü iletişimin aniden kesilmesi yani pasifleşmedir.

Sağlıklı ve mutlu ilişkilerle ilgili 40 yılı aşkın süredir yapılan araştırmalarda, bir olumsuz deneyime beş olumlu deneyim oranı gözlemlenmiş ve önemli olanın olumsuz deneyim yaşamak değil, tüm olumsuzluklara rağmen olumlu deneyimlerin yüksek olması olduğu kanıtlandı. Pozitif iletişim için partnerlerin bireysel sorumluluklarını üstlenerek problemle oynadıkları rolü kabul etmesi, çok daha az savunmaya geçmesi, partnerlerin istek, problem ve ihtiyaçlarını açıkça dile getirmesi ve son olarak her daim iletişimin korunmasıdır.”