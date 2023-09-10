Bebek'te evden çıkması için 2 milyon TL teklif edilen kiracı konuştu

Ünlü işadamı Fırat Yiğit’in Bebek’te 60 bin liraya oturan kiracısını çıkarmak için 2 milyon TL vermeyi teklif ettiği iddiası sonrası kiracı açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bebek'te evden çıkması için 2 milyon TL teklif edilen kiracı konuştu

Fahiş kira artışları başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde ‘barınma krizi’ meydana getiriyor.

Yüzde 25 sınırlama ile karşı karşıya kalan ev sahipleri ise çözüm olarak kiracılarının türlü yollarla evi tahliyesini sağlamaya çalışıyor.

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Son olarak da göre İstanbul’un Bebek semtinde denize sıfır dairesi olan ünlü işadamı Fırat Yiğit’in kiracısına evinden çıkması için 2 Milyon TL teklif ettiği edildi.

Show Haber'e konuşan kiracı Murat Sönmez, çok konuşulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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“BU RAKAMLAR BENİM İÇİN UFAK RAKAMLAR'

"Bu haberlerin tamamı asılsızdır. İş dünyasında olan insanlarız. Bu tür haberlerin çıkması hiç hoş değil. Sadece şaşırdık" diyen Sönmez, bu rakamların kendileri için ufak rakamlar olduğunu söyledi.

3 YILDIR AYNI EVDE OTURUYOR

3 yıldır aynı evde oturduklarını belirten Sönmez, kimsenin verdiği kirayı bilmek zorunda da olmadığını belirtti.

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“MÜVEKKİLİM TANINMIŞ İŞADAMIDIR”

Sönmez'in avukatı Fatih Marangoz da yaptığı açıklamada "Müvekkilim tekstil ve inşaat alanında faaliyet gösteren, ülkemizin tanınmış iş insanlarından biridir. Konuya ilişkin her türlü yasal süreci derhal başlattık" dedi.

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