Ünlü oyuncunun annesi Beykoz'daki evden çıkmak için 1.5 milyon lira aldı. Oturduğu yer satıldı

Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar’ın annesi Nuray Karalar'ın Beykoz'da kiracı olduğu villadan çıkmak için 1.5 milyon lira aldığı iddia edildi.

Ünlü oyuncunun annesi Beykoz'daki evden çıkmak için 1.5 milyon lira aldı. Oturduğu yer satıldı

Dostbeykoz'un haberine göre, 2017 Best Model of The World birincisi olan ve son dönemde oynadığı başarılı rollerle adından söz ettiren Aslıhan Karalar’ın annesi Nuray Karalar’a ev piyangosu vurdu.


Artan kiralar yüzünden son dönemlerde ev sahiplerinin eski kiracılarını çıkarmak istemesinin ardından, kiracıların hava parası nihayetinde başka bir yere taşınmak için mal sahiplerinden yüksek miktarda para talep ettiğini çok duymuştuk.

Hatta geçtiğimiz günler de Pınar Eliçe’nin, “Kiracım evden çıkmak için benden 200 bin TL istiyor” demesine de şahit olmuştuk. Bu kez de bu olayın bir benzerini Aslıhan Karalar’ın annesi Nuray Karalar yaşadı.

İddiaya göre Aslıhan Karalar’ın annesi Nuray Karalar’ın Beykoz’da kirada oturduğu villa satıldı. Yeni ev sahibiyle anlaşamayan anne Karalar, büyük bir kriz yaşadı.

Yine iddiaya göre anne Karalar, ev sahibinin ‘evden çık’ demesine rağmen evden çıkmadı ve başka bir yere taşınmak için 1.5 milyon TL talep etti. Çaresi kalmayan ve Nuray Karalar’ın bu istediği kabul eden ev sahibi anne Karalar’a bu parayı ona ödedi.

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