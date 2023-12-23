Bedava bardak izdihamı

Altındağ ilçesindeki mağaza, açılışa özel olarak bardak dağıtacağını duyurmuştu. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bardakların bulunduğu kamyonet mağazaya geldiğinde ise kalabalık kontrol edilemez hale geldi. Vatandaşlar, bardaklara ulaşmak için kamyonetin etrafını sardı.

Bazıları ise bardak kapabilmek için diğerlerini itip kakmaktan çekinmedi. Bardak dağıtımı sırasında yaşanan izdiham, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu olayı gören bir vatandaş "Türkiye'nin geldiği durumun bir fotoğrafıdır bu. Alım gücü yok olan vatandaş bedava ürün için adeta birbirini ezdi. Ama unuttukları en önemli şey ezdikleri kişi komşuları" yorumunu yaptı.