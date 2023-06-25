Bedirhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bedirhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bedirhan ne demek? Bedirhan isminin anlamı nedir?

BEDİRHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bedirhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Dolunay gibi güzel olan hükümdar.

- İleri görüşlü, aydın lider.

BEDİRHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bedirhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bedirhan adını koymak caizdir.