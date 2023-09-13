Behzat amirin kızı da ünlü çıktı. Baba kızı görenler inanamadı

Erdal Beşikçioğlu katıldığı galada ilginç tarzıyla dikkat çekti. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu galaya kızıyla katıldı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Beşikçioğlu'nun daha önce kızıyla berber bir projede rol aldığı ortaya çıktı.

Spor giyinmeyi tercih eden Beşikçioğlu'na kızı Derin Beşikçioğlu şıklığıyla eşlik etti.

Baba kız dikkatleri kendilerine çekerlerken, Derin Beşikçioğlu'nunda oyuncu olduğu ortaya çıktı.

AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR

Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenerek hayata geçirilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde rol alan Derin Beşikçioğlu babası ile birlikte kamera karşısına geçti.

Dizide komiser yardımcısı Melike'yi canlandıran Beşikçioğlu, performansıyla beğeni toplamıştı.