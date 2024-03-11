Beinsports spikeri: Hakkınızı helal edin

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Beinsports spikeri: Hakkınızı helal edin
Fenerbahçe'nin Pendikspor'u yenerken attığı gole "O lala" diyen Beinsports spikeri Ali Okancı açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u yendiği maçta atılan gollerin birinin ardından "O lala" diyen ve tepki gören Beinsports spikeri Ali Okancı açıklama yaptı.

Okancı şu ifadeleri kullandı:

"Icardiiii diye bağırdım Galatasaraylı oldum. Ghezzaaaal diye bağırdım Beşiktaşlı oldum. Rossssi diye bağırdım Fenerbahçeli oldum. Diğer takımların da taraftarı oldum yıllar içinde. Bir süre önce benimle özdeşleşmesini istediğim için Avrupa liglerinde atılan harika gollerden sonra kullandığım 'o la la' sözünü Süper Lig’de de kullansam nasıl olur diye düşündüm. Galatasaray-Rizespor maçını anlatsaydım bu hafta ilk kez Kerem Demirbay’ın golünde kullanırım tahminimce. Ve bu sefer de Fenerbahçe taraftarının lincine uğrardım kuvvetle ihtimal. Mert Hakan’ın golünde ilk kez kullandım ve şimdi tam tersini yaşıyorum. Hata ettim belki Süper Lig’de bu toplara girmemem gerekirdi bilemiyorum. Kırdıysam hakkınızı helal edin."

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