Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor
Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu Galatasaray ile sözleşme uzatıyor.

Trendyol Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray iç transferde sürpriz bir adıma imza attı.,

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Sarı-kırmızılı yönetim sözleşmesi 2026’da sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı.

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt görüşmeler için ABD’den İstanbul’a gelirken yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

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İmzaların yakın zamanda atılması beklenirken halihazırda 9.5 milyon TL kazanan Kerem’in yeni sözleşmesiyle 19 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 14 gol 8 asist kaydetti.

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