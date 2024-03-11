Süper Kupa ertelendi. Fenerbahçe Galatasaray maçıyla ilgili flaş gelişme

Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesiyle birlikte gündeme oturdu. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan mücadelenin, sarı lacivertli takımın UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi, takımın önümüzdeki haftalarda yoğun bir maç trafiğiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. İstanbul'da büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Fenerbahçe'nin çeyrek finali garantileyeceği ifade edildi.

Bu durumda, sarı lacivertli ekip 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde iki çeyrek final maçı daha oynayacak ve 28 Nisan'da Beşiktaş derbisiyle karşılaşacak. Bu süreçte Fenerbahçe'nin haftada iki maça çıkacak olması, Süper Kupa finali öncesinde planları alt üst ediyor.

Yakup Çınar'ın haberine göre, bu durumu göz önüne alan TFF 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali'ni yeniden erteleme kararı aldı.

TFF'nin alınan kararı kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin fikstürü:

14 Mart Union maçı rövanşı

30'uncu hafta 17 Mart Trabzonspor (D)

31'inci hafta 3 Nisan Adana Demirspor

7 Nisan Galatasaray (Süper Kupa)

11 Nisan Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı

32'nci hafta 14 Nisan Karagümrük

18 Nisan Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı

33'üncü hafta 21 Nisan Sivasspor (D)

Galatasaray'ın fikstürü:

30'uncu hafta 17 Mart Kasımpaşa (D)

31'inci hafta Hatayspor

7 Nisan Fenerbahçe (Süper Kupa finali)

32'nci 14 Nisan hafta Alanyaspor (D)

33'üncü hafta 21 Nisan Pendikspor