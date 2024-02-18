Bekara ev vermeyen ev sahibinin cezası belli oldu

TİHEK'in kararına göre, Ankara'da yaşayan B.C.H, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaşma yaptı. Sonrasında ise ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği cevabını aldı.

Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvuran B.C.H, emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü delil olarak verdi.

Yazışmalarda emlakçının, "'Bekar olmasın' dedi, konuşuyoruz ev sahibi ile" mesajını attığı detayı görüldü.

İddialara karşı yazılı görüşü talep edilen emlakçı, sadece ev sahibi ve kiracı adayını bir araya getirdiklerini belirterek bunun dışında ev sahibi adına herhangi bir karar veremeyeceklerini ifade edip, bu konuda herhangi bir sorumluluklarının olmadığını aktardı.

5 BİN 958 TL CEZA

Ev sahibi ise evin kiralanması için emlakçıyla herhangi bir sözleşme imzalamadığını belirtti.

TİHEK, ev sahibine "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle 5958 lira idari para cezası verdi.

"HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR"

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." hükmünün yer aldığı belirtildi.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da "Taşınır ve taşınmazların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, yenilenmesi ya da sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde medeni hal temelinde ayrımcılık yapılamayacağının" düzenlendiği aktarıldı.

"AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRI BİR MUAMELE"

Kararda, "Ev sahibi tarafından başvuranın medeni halinden dolayı 6701 sayılı Kanun kapsamında kamuya açık sunulan bir hizmetten karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağına aykırı bir muamelede bulunulduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.