Bekçinin ısınmak için yaktığı ateş sonucu araç ve bekçi kulübesi küle döndü

Kaynak: İHA
Bekçinin ısınmak için yaktığı ateş sonucu araç ve bekçi kulübesi küle döndü
Şişli'de bir inşaat işçisinin ısınmak için yaktığı ateşin sıçraması sonucunda park halindeki araç ve bekçi kulübesi yanarak küle döndü

İstanbul'un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak’ta saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, sokakta bulunan inşaatta bekçilik yapan bir şahsın, ahşap kulübe içerisinde ısınmak için yaktığı ateş, kontrolden çıkarak büyüdü.

Alevlerin yükselmesiyle kendisini dışarı atan bekçi, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ahşap bekçi kulübesinde meydana gelen yangın park halindeki 34 MD 7677 plakalı hafif ticari araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap kulübe küle, hafif ticari araç ise adeta hurdaya döndü

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