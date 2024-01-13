Denizli'de evinden koku gelen yaşlı adam ölü bulundu

Kaynak: İHA
Denizli'de evinden koku gelen yaşlı adam ölü bulundu
Denizli'de 5 katlı binanın 3. katındaki daire, gelen kötü kokular üzerine kontrol edildiği esnada 73 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay; Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 988/2 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 5 katlı apartmanın 3. katından bir süredir kötü koku duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese intikal eden itfaiye ve polis ekipleri içeriye girdikleri esnada, evde yalnız yaşayan Hüseyin Karakol'u (73) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu Hüseyin Karakol'un birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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