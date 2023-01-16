Orhan Uğuroğlu Bekir Coşkun'un efsane yazısını yayınladı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Atatürk'ün ordusu ve AKP'nin askerleri arasındaki farkı kaleme aldı.

Uğuroğlu yazısına, Osmanlı ordusunun subayı iken 1. Dünya Savaşı'na katılan, İstiklal Savaşı'na Atatürk'ün askeri olarak katılıp İstiklal Madalyası alan Kahramanmaraşlı dedesi Alirıza Sun ve Atatürk'ün ordusundaki vatani görevi sırasında doğudaki çatışmada bacağından kurşun yarası alan merhum gazeteci babası Faik Uğuroğlu'nu anarak başladı.

Kendisinin de Eğirdir Dağ Komando okulu mezunu olduğuna ve Yüksekova'da kollarında şehit ve gaziler veren, vatani hizmetini şerefle yapan Atatürk'ün Ordusunun Komando Asteğmeni olduğuna dikkat çekerek yazısına devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANI'NIN SİYASİ MESAJINI ALKIŞLAMALARINI KINIYORUM"

Uğuroğlu,Genelkurmay Başkanı ve komutanların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mesajını alkışlamalarını kınadığını ele aldı.

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince ettiği yemini hatırlattı. Erdoğan'ın yemini şu şekildeydi:

-"Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Millî Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri teslimat töreninde Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şiddetle eleştirdiğini de kaleme alarak "Cumhurbaşkanı olarak, 'Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık andı içen' Erdoğan'ın AKP şapkası ile siyasi eleştiri yapması yeminini çiğnemesidir." ifadelerini kullandı. Huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSE YÜZÜNE NASIL BAKACAKLAR"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile komutanların CHP liderini eleştiren sözlerini alkışlamalarının ise ayıp olduğunu belirten Uğuroğlu, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse yüzüne nasıl bakacaklar?" diye sordu.

Uğuroğlu sorularına şu şekilde devam etti:

Atatürk'ün askerleri misiniz?

AKP'nin askerleri misiniz?

Affedilmekten mi korkuyorsunuz?

"BİR GECE YATIP KALKTIK"

Uğuroğlu ayrıca bugünkü yazısında Türk medyasının unutulmaz ismi Bekir Coşkun'un efsane yazısını kendi yazısında anarak yayınladı.

Uğuroğlu, Coşkun'un yazısını şu ifadelerle okuyucularıyla paylaştı:

Değerli okurlarım,

Şu muhteşem yorum unutulur mu?

"Bir gece yatıp kalktık.

Türk Ordusu yok.

Darbe yapacaklardı ama silahları tarlada gömdükleri yeri de unuttular demek. Darbe olacak mıydı, olmayacak mıydı derken, ordu artık yoktu.

Bir gece yatıp kalktık.

Yargı yok. Yargıyı bölüşmüşler, yarısı hocaya, yarısı imama.

Bir gece yatıp kalktık.

Cumhuriyetçi aydınlar yok. Hücrelerdeler.

Bir gece yatıp kalktık…

Medya yok. Yarısını almışlar parayı bastırıp, kalan yarısının da gırtlağına bastırıp…

Bir gece yatıp kalktık.

Ben yokum. Muhterem karıma 'Ben yok muydum şu köşede yahu?' dedim. "Yoksun, kovuldun" dedi. Ağladı…

Bir gece yatıp kalktık.

Laiklik yok. Devlet tekbirle açılıyor.

Bir gece yatıp kalktık.

'Türk' yok

Bir gece yatıp kalktık.

Bayrak yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Yarısı gitmiş. 'Türkiye'de yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Marşlar yok, andımız yok, bayramlar yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Bu 4+4+4'tür dediler. Çocuklar yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Cumhuriyet yok.

Ve bir gece yatıp kalktık ki.

Biz yokuz.

Yatma o zaman.

Kaldır başını artık.

Bir böcek gibi ezilip, bir dal gibi kırılıp, bir sürü gibi güdülüp, bir toz gibi üfürülüp, bir ot gibi sökülüp, bir kuş gibi vurulacağına;

Yatma… "

Canım ağabeyim, izindeyim Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisiyim. Ruhun şad olsun…