﻿Atatürk'ün ordusu AKP'nin askerleri

Osmanlı ordusunun subayı iken 1. Dünya Savaşı'na katılan, İstiklal Savaşı'na Atatürk'ün askeri olarak katılıp İstiklal Madalyası alan Kahramanmaraşlı dedem Alirıza Sun'un torunuyum. (1874- 1954)

Atatürk'ün ordusundaki vatani görevi sırasında doğudaki çatışmada bacağından kurşun yarası alan merhum gazeteci Faik Uğuroğlu'nun oğluyum. (1915-1983)

Eğirdir Dağ Komando okulu mezunu olup Yüksekova'da kollarında şehit ve gaziler veren, vatani hizmetini şerefle yapan Atatürk'ün Ordusunun Komando Asteğmeniyim. (1980-1981- 18 Ay)

Türk Silahlı Kuvvetleri benim onurumdur, başımın tacıdır.

Değerli okurlarım,

Genelkurmay Başkanı ve komutanların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mesajını alkışlamalarını kınıyorum.

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince yemininde özetle dedi ki;

-"Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Millî Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri teslimat töreninde Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şiddetle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı olarak, "Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık andı içen" Erdoğan'ın AKP şapkası ile siyasi eleştiri yapması yeminini çiğnemesidir.

Huylu huyundan vazgeçmez, Erdoğan bu tavırdan vazgeçmez…

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile komutanların CHP liderini eleştiren sözlerini alkışlamaları ise çok ayıptır.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse yüzüne nasıl bakacaklar?

Genelkurmay Başkanlığı süresinin 5 yıl uzatılması yasasını eleştirerek, "Siyasi Emir Eri" diye yazdığım için savcılığa şikâyet edip hakkımda dava açtıran Yaşa Güler'e çok teşekkür ediyorum.

Alkışlarıyla bana harika savunma imkânı verdi.

Alkışçı komutanlara soruyorum;

-Atatürk'ün askerleri misiniz?

-AKP'nin askerleri misiniz?

-Affedilmekten mi korkuyorsunuz?

Atatürk'ün ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerime asla laf söylemem, söyletmem.

Ama eğer leke düşüren varsa hangi mevkide olursa olsun eleştiririm.

Değerli okurlarım,

Şu muhteşem yorum unutulur mu?

"Bir gece yatıp kalktık.

Türk Ordusu yok.

Darbe yapacaklardı ama silahları tarlada gömdükleri yeri de unuttular demek. Darbe olacak mıydı, olmayacak mıydı derken, ordu artık yoktu.

Bir gece yatıp kalktık.

Yargı yok. Yargıyı bölüşmüşler, yarısı hocaya, yarısı imama.

Bir gece yatıp kalktık.

Cumhuriyetçi aydınlar yok. Hücrelerdeler.

Bir gece yatıp kalktık…

Medya yok. Yarısını almışlar parayı bastırıp, kalan yarısının da gırtlağına bastırıp…

Bir gece yatıp kalktık.

Ben yokum. Muhterem karıma 'Ben yok muydum şu köşede yahu?' dedim. "Yoksun, kovuldun" dedi. Ağladı…

Bir gece yatıp kalktık.

Laiklik yok. Devlet tekbirle açılıyor.

Bir gece yatıp kalktık.

'Türk' yok

Bir gece yatıp kalktık.

Bayrak yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Yarısı gitmiş. 'Türkiye'de yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Marşlar yok, andımız yok, bayramlar yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Bu 4+4+4'tür dediler. Çocuklar yok.

Bir gece yatıp kalktık.

Cumhuriyet yok.

Ve bir gece yatıp kalktık ki.

Biz yokuz.

Yatma o zaman.

Kaldır başını artık.

Bir böcek gibi ezilip, bir dal gibi kırılıp, bir sürü gibi güdülüp, bir toz gibi üfürülüp, bir ot gibi sökülüp, bir kuş gibi vurulacağına;

Yatma… "

Tarih: 3 Ocak 2015 Yazar: Bekir Coşkun…

Canım ağabeyim, izindeyim Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisiyim. Ruhun şad olsun…