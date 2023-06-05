Beklenen dev sigara zammı geldi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin sona ermesinin ardından hükümet benzin ve alkollü içeceklere zam yaptı. Bütçedeki açığı kapatmak için hükümet şimdi de seçim nedeniyle oy kaybı yaratabilir düşüncesiyle ertelediği sigara zammını uygulamaya koydu.

Beklenen dev sigara zammı geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşı 8-10 TL arasında zam uygulanacağı ile ilgili uyarmıştı ve beklenen haber geldi.

JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir" ifadesini kullanmıştı.

Yeni zamlı fiyatlar 5 Haziran’da satışa çıkacak. Artan maliyetlerin oldukça yüksek olmasından dolayı sigaraya en son yılbaşında uygulanan zamların ardından bir zam da bu ay geldi.

5 TL ZAM GELDİ

Bu zam ile birlikte 33 TL’ye satılan bir kutu sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.

Philip Morris grubu tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği öğrenildi. PMI sigara firması tüm ürünlere 5 TL zam yaptı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından "Efendiler Yarın Zamları ilan edeceğiz gibi" paylaşımı yaparak zam haberini doğruladı.

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Gelen zamla birlikte, Marlboro 41 TL, Parliament 42 TL, Muratti 39 TL, Lark ise 38 TL oldu.

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