Bir sigara grubuna daha zam geldi. En pahalısı 65 TL oldu

Philip Morris sigara grubuna gelen 5 TL'lik zamdan sonra BAT sigara grubu da fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zammın ardından BAT sigara grubunda en ucuz sigara 36,50 TL iken, en pahalı sigara fiyatı 65 TL olarak açıklandı.

Bir sigara grubuna daha zam geldi. En pahalısı 65 TL oldu

Sigara fiyat listesi 2023 Haziran ayında ikinci zammını da gördü. Zamlı JTI sigara fiyatları sonrası BAT grubu sigara fiyat listesi zamla değişti. İşte Kent, Pall Mall, Viceroy marka sigaraların fiyatı.

Tiryakilerin sigara zamları ağızlarını açık bıraktı. Philip Morris sigara grubundan sonra BAT grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı.

İşte aralarında Kent, Tekel, Samsun, Maltepe gibi sigaraların bulunduğu BAT grubunin sigara fiyatları
İşte 2023 Haziran zamlı sigara fiyat listesi şöyle:

Kent D Line sigara fiyatı (Blue - Grey) 38,00 TL
Kent D Range sigara fiyatı (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long) 38,00 TL
Kent sigara fiyatı (Dark Blue - Dark Blue long - Switch) 38,00 TL
Kent Blue, Grey, White 40,00 TL
Kent Slims sigara 42,00 TL
Rothmans sigara 36,50 TL
Tekel 2000 sigara 36,50 TL
Tekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) 40,00 - 65,00 TL
Tekel 2001 sigara 36,50 TL
Viceroy sigara 37,00 TL
Pall Mall sigara 37,00 TL
Samsun sigara 37,00 TL
Maltepe sigara 37,00 TL

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