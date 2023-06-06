Bir sigara grubuna daha zam geldi. En pahalısı 65 TL oldu

Philip Morris sigara grubuna gelen 5 TL'lik zamdan sonra BAT sigara grubu da fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zammın ardından BAT sigara grubunda en ucuz sigara 36,50 TL iken, en pahalı sigara fiyatı 65 TL olarak açıklandı.