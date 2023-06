Tek kişilik otel fiyatını duyan şaşıracak. 2 yılda bilerek fakirleştirildi Türk halkı

Eylül 2021'de başlayan faiz indirimi kararı sonrası zaten kötü giden ekonomi tepetaklak olurken, 2 yılın ardından AKP'nin mevcut ekonomi politikası dışında bir isim Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu.



Şimşek bakan oldu lakin olan da vatandaşa oldu. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken bundan turizmin de etkilendi.



Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, turizm merkezi olan Ege Bölgesi’nde tek kişinin her şey dahil otelde gecelik konaklama bedeli ortalama 4 bin TL’ye dayandı. 4 kişilik bir ailenin her şey dahil tatil maliyeti ise ortalama olarak günlük 10 bin TL’yi aşıyor.



ÇADIR KAMPI YAPMAK BİLE DÜŞÜNDÜRECEK

Otellerin yanı sıra çadır tatili dahi ateş pahası. Muğla’da bulunan Akyaka Orman Kampı’nda kendi çadırınızla gittiğinizde çadır alanı için 220 TL, çadırda kalacak her kişi içinde 50 TL ücret alınıyor. Araç giriş ücreti ve elektrik kullanım bedeli de ayrıca alınıyor.



KIYILARIMIZ ÖZEL İŞLETMELERİN İŞGALİNDE

Öte yandan Ege kıyıları, özel işletmeler tarafından hızla işgal edilip, ticarileştiriliyor. Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor. İzmir’de 63 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu 63 plajın 21 tanesi halk plajı olarak yurttaşlara açık. Aydın Kuşadası’nda 35 tane olan mavi bayraklı plajların ise 6 tanesi halk plajı. Muğla’da ise halk plajı sayısı çok daha az. Kent genelinde 110 tane olan mavi bayraklı plajların yalnızca 9 tanesi halk plajı olarak yurttaşların ücretsiz kullanımına açık.



PLAJA GİTMEK İÇİN BİR ASGARİ ÜCRET PARASI

"Beach club" adı altında birçok plaj müşterilerinden fahiş fiyatlar talep ediyor. Kimi otel işletmecileri ise kapattıkları plajlara sadece kendi müşterilerinin girmesine izin veriyor. Bu plajlarda 4 kişilik bir ailenin faydalanması demek neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor. Çeşme’de ücretli plajlarda giriş ücretleri kişi başı 250 TL’den başlarken, bazı plajlarda bu ücret 500 TL’nin üstüne çıkıyor. Ayrıca birçok özel plajda içeriye girdikten sonra gün içinde 250 TL’den bin 500 TL’ye kadar harcama yapma zorunluluğu var. Mavi bayraklı halk plajı yalnızca 1 tane olan Bodrum’da ise fiyatlar Çeşme’ye göre çok daha yüksek. 250 TL’den başlayan özel plaj giriş ücretleri 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. Hatta giriş ücretini döviz olarak alan özel plajlar bile bulunuyor. Giriş ücretlerinin yanı sıra harcama zorunluluğu olan plajlarda bu ücretler ise kişi başı 2 bin TL’yi buluyor.



ŞEZLONGSUZ DATÇA İNİSİYATİFİ BİLE KURULDU

Datça’da ise kıyıların özel şirketler tarafından işgal edilmesine karşı "Şezlongsuz bir Datça istiyoruz" diyerek yurttaşlar Şezlongsuz Datça İnisiyatifi kurdu. İnisiyatiften Nurperi Uyanık, “Özbel Plajı halka açık bir plajdı. Arka tarafında otel başlatıldı. Sonra öğrendik ki kıyıları otele kiralamışlar. Bunu duyunca tepki gösterdik ve bir inisiyatif kurduk. Kıyılarımız her gün işgal ediliyor. Buna karşı bölgede çalışma yürütüyoruz. Şezlongsuz Datça istiyoruz. İstediğimiz yerde denize girmek istiyoruz.” dedi.



HALK PLAJLARI KÜÇÜLÜYOR

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve aynı zamanda Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Halime Şaman ise “Marmaris’te kıyı şeritleri artık boş yer yok. Kıyılar adeta kuşatılmış durumda. Yurttaşın para vermeden şezlong koyacak yeri kalmadı. Halk plajlarını gün geçtikçe küçültüyorlar. Oysa kıyılar halkındır. Bu anlamda tüm bölge halkı olarak ortak mücadele ederek, kıyılarımızı korumak zorundayız. Özgürce denizimize girmeliyiz.” diye konuştu.