Gebelik dönemindeki bel ağrılarını göz ardı etmeyin

Kaynak: DHA
Gebelik dönemindeki bel ağrılarını göz ardı etmeyin
Gebelik dönemindeki bel ağrılarını göz ardı etmeyin sorusuna işte yanıtı...

Gebelik dönemi bel ve sırt ağrılarının sık karşılaşıldığı bir dönemdir. Gebelik döneminde bel ağrısı problemi yaşayan hastalarda röntgen, MR, BT gibi görüntüleme yöntemleri sakıncalıdır. Ayrıca ilaç kullanımı da sorunlara yol açabilir. Gebelik döneminde mümkün olduğunca cerrahi müdahalelerden uzak durulmalı.

Gebelikte büyüyen uterus (rahim) nedeniyle vücudun ağırlık merkezi değişir, bu da omurganın normalden daha fazla yük altında kalmasına neden olur. Bebeğin ağırlığı arttıkça, omurga eklemleri, bağları ve disklere gelen yük de artar. Omurganın doğal eğrilikleri bozulur. Bunun sonucunda bel ağrıları, pubis ağrısı, siyataljiler ortaya çıkar. Duruş bozuklukları nedeniyle baş ağrıları, omuz ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları da görülebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konuyla ilgili bilgiler paylaştı.


ANNE ADAYLARI DİKKAT


Özellikle pelvis kemiklerindeki eklemler olmak üzere tüm eklemlerde hormonların (relaksin hormonu) etkisiyle doğuma hazırlık için gevşeme olur. Tüm bunlar anne adaylarında bel ağrısı ve siyatik şikayetlerinin sık görülmesine sebep olur.
Bel ağrısı şikayetlerini azaltmak için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

Aşırı kilo almayın.

Düzenli egzersiz yaparak bel kaslarınızı güçlü ve esnek tutun.
İyi bir duruş alışkanlığı edinin; sağlıklı bir duruş, omurgadaki kemiklere, kaslara ve ligamentlere (bağlara) ağırlığın eşit olarak dağılmasını sağlar. Doğru bir duruş, eklemlere ve bağlara en az yük bindiren doğal duruş şeklidir.


Sağlıklı ayakkabı seçimi yapın; Tüm gebelik dönemi boyunca düşük topuklu ayakkabılar giyin. Hem yüksek topuklu hem de topuksuz ayakkabılar bel kemiklerini birbirine bağlayan bağlara gelen yükü artırarak bel ağrısı ve siyatik şikayetlerini şiddetlendirebilir.

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