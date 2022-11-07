Bakın beliniz neden ağrıyor?

Literatürde bel ağrısı olan hastalarının yüzde 6 ile 8’nin altından priformis sendromu ortaya çıkarken son yıllarda yapılan araştırmalarda bu oranın yüzde 17’ye yükseldiği anlaşıldı.

Bel ağrılarının en sık görülen ağrıların başında yer almakla birlikte bazı ağrıların belden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyleyen, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Sanem Aslıhan Aykan, özellikle Kovid döneminde uzun süre hareketsiz kalma gibi nedenlerden dolayı priformis kasında kasılmalara bağlı olarak bu sendromda artış gözlendiğini belirtti. Bunun yanında özellikle koşucularda, bisiklet kullananlarda ve masa başı çalışanlarda priformis sendromunu daha sık ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Kalça hareketini sağlayabilmek için destek olan kaslardan biri olan priformis kası altında bulunan siyatik sinirine bası yapmasıyla ağrı ve uyuşukluk gibi sorunlara neden olduğu belirtildi. Üstelik bel ve bacağa yayılan ağrı ve uyuşukluk hissi nedeniyle bu ağrıyı çoğunlukla bel fıtığıyla karıştırıldığına işaret eden Dr. Aykan, bu durumun hastanın yaşam kalitesini de ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan bu ağrı ve uyuşukluk tablosunun priformis sendromu olarak tanımlandığını anlatan Fizik Tedavi ve Rehabiliasyon uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sanem Aslıhan Aykan, bel ve kalça bölgesinden başlayan ağrının yürürken veya bacak bacak üstüne atma hareketinde arttığının altını çidi.

BEL AĞRILARI KRONİK HALE GELEBİLİR

Akut olarak priformis kasın kasılmasıyla başlayan sorunlarda hareketsizlik germe egzersizlerinin yapılmaması zamanla kronikleşip, yatarken dahi ağrı ve uyuşukluğa yol açabileceğini söyleyen Dr. Aykan, şunlara dikkat çekti:

“Bel, kalça ve bacak bölgesinde ağrı ve uyuşukluk şikayeti olan hastalar mutlaka uzmana başvurmalarında yarar var. Bu şekilde şikayetleri olan hastalar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanına muayene olduklarında doğru tanı ve tedaviye ulaşabilir. Hasta şikayet süresi ve muayenesine göre ilaç tedavisi, fizik tedavi veya ultrason altında enjeksiyon ile şikayetlerden kurtulma olasılığı var. Masaj rulosu ile yapılan priformis germe egzersizleri semptomları hafifletmek mümkün olabiliyor. Egzersiz ile yeterince cevap alınamazsa uzman ellerde ultrason eşliğinde priformis kasına nokta atış ile semptomları ortadan kaldırabiliyor. Yapılan enjeksiyon sonrası fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanın verdiği egzersiz programına uymaya da devam edilmesi hastalığın tedavisi açısından büyük bir önem taşıyor.”

DR. AYKAN: UZUN SÜRE OTURMAMALI

Priformis sendromunda tedavi sırasında ve sonrasında da hastanın bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini belirten Sanem Aslıhan Aykan, açıklamasına şunları ekledi:

“Bacak bacak üstüne atmak ağrı ve uyuşmaya neden olabileceği için kaçınmaları gerekir. Uzun süre oturmak yerine saat başı germe egzersizleri ve harekât bu tür semptomların oluşmasını engelleyebilmekte. Bunun yanında spor faaliyetleri yaptıktan sonra germe egzersizleri yapılması da ihmal edilmemeli.”