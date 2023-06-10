Bel ağrısını anında geçiren besin listesi ortaya çıktı. Masabaşı çalışanlara müjde

Editör: Ali Öncü

Özellikle masabaşı çalışanların en fazla şikâyetçi olduğu rahatsızlıklardan birisi de bel ağrıları olduğu biliniyor.

Bel ağrısı, hemen herkeste dönemsel olarak gerçekleşebilen ancak bazen kronik hal alarak uzun süre devam edebilen ve kişinin gündelik hayatını olumsuz etkileyebilen rahatsız edici bir ağrı olmasıyla korkutuyor.

Şiddetli ve geçmeyen bel ağrıları kişinin günlük hayatını olumsuz etkilediği biliniyor.

İŞTE BEL AĞRISINA KARŞI TÜKETİLMESİ GEREKEN VİTAMİN DEPOSU BESİNLER...

-Ton balığı

-Sardalya

-Somon

-Ispanak

-Ceviz

-Avokado

-Zeytinyağı

-Chia tohumu

-Keten tohumu

BEL AĞRISI NEDİR?

Bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago, bel bölgesinde ortaya çıkan her türlü ağrıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

Erişkinlerin yaklaşık olarak %80'ini etkileyen ve önemli iş gücü kaybına yol açan yaygın bir sağlık sorunudur.